Журналисты протестуют против цензуры на Олимпиаде

Международные корреспонденты в Китае выразили протест против цензуры интернета во время Олимпийских игр, которые начнутся на будущей неделе в Пекине.

Как передает “Немецкая волна”, в распространенном заявлении Клуба иностранных журналистов в Китае идет речь, что закрытый доступ к определенным сайтам противоречит обещаниям китайских властей и Международного олимпийского комитета.

Таким образом, отмечает DW, растет давление на президента МОК Жака РОГГЕ, который прибыл в Пекин, но пока отказывается от комментариев. Один из представителей МОК предположил, что китайские власти прибегли к цензуре интернета с согласия Ж.РОГГЕ.

Как выяснилось, в олимпийском пресс-центре в Пекине заблокирован доступ к некоторым страницам в интернете.