Завершились матчи Кубка УЕФА

Состоялись ответные матчи первого отборочного раунда Кубка УЕФА

Лех (Познань, Польша) - Хазар (Баку, Азербайджан) 4:1 (Первый матч 1:0)

Интерблок (Любляна, Словения) - Зета (Подгорица, Черногория) 1:0 (1:1)

Аустрия (Вена, Австрия) - Тобол (Кустанай, Казахстан) 2:0 (0:1)

Биркиркара (Мальта) - Хайдук Сплит (Хорватия) 0:3 (0:4)

Зриньски (Мостар, БиГ) - Вадуц (Лихтенштейн) 3:0 (2:1)

Сан-Хулия (Андорра) - Черно Море (София, Болгария) 0:5 (0:4)

Ювенес-Догана (Сан-Марино) - Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) 0:2 (0:3)

Беллинцона (Лугано, Швейцария) - Арарат (Ереван, Армения) 3:1 (1:0)

АПОЭЛ(Никосия, Кипр) - Пелистер (Скопье, Македония) 1:0 (0:0)

Влазния (Шкодер, Албания) - Копер (Нова-Горица, Словения) 0:0 (2:1)

Гревенмахер (Люксембург) - Хафнарфьордур (Исландия) 1:5 (2:3)

Дебрецен (Венгрия) - Шахтер (Караганда, Казахстан) 1:0 (1:1)

Копенгаген (Дания) - Клифтонвилл (Белфаст, Сев.Ирландия) 7:0 (4:0)

Манчестер Сити (Англия) - Стреймюр (Торсхавн, Фареры) 2:0 (2:0)

Партизани (Тирана, Албания) - Широки Бриег (БиГ) 1:3 (0:0)

Славен (Копривница, Хорватия) - Марсакслокк (Мальта) 4:0 (4:0)

Сент-Патрикс (Дублин, Ирландия) - Олимп (Рига, Латвия) 2:0 (1:0)

Жилина (Словакия) - МТЗ-РИПО (Минск, Беларусь) 1:0 (2:2)

Бананц (Абовян, Азербайджан) - Зальцбург (Австрия) 0:3 (0:7)

Гомель (Беларусь) - Легия (Варшава, Польша) 1:4 (0:0)

Калмар (Швеция) - Расинг Юнион (Люксембург) 7:1 (3:0)

Мидтъюлланд(Хернинг, Дания) - Бангор Сити (Рэксхем, Уэльс) 4:0 (6:1)

Нистру Атаки (Кишинев, Молдова) - Герта (Берлин, ФРГ) 0:0 (1:8)

Олимпик Баку (Азербайджан) - Войводина (Нови Сад, Сербия) 1:1 (0:1)

Хака (Валкеакоски, Финляндия) - Корк Сити (Ирландия) 4:0 (2:2)

ТНС (Ньютаун, Шотландия) - Судува (Мариямполе, Литва) 0:1 (0:1)

Флора (Таллин, Эстония) - Юргорден (Солна, Швеция) 2:2 (0:0)

Б-36 (Торсхавн, Фареры) - Брондбю (Дания) 0:2 (0:1)

Акранес (Исландия) - Хонка (Вантаа, Финляндия) 2:1 (0:3)

Викинг (Ставангер, Норвегия) - Ветра (Вильнюс, Литва) 2:0 (0:1)

Металлург (Лиепая, Латвия) - Гленторан (Белфаст, Сев.Ирландия) 2:0 (1:1)

ВИТ-Джорджия (Тбилиси, Грузия) - Спартак Трнава (Словакия) 1:0 (2:2)

Могрен (Никшич, Черногория) - Хапоэль (Кирьят-Шмона, Израиль) 0:3 (1:1)

Зестапони (Грузия) - ЭТО (Дьор, Венгрия) 1:2 (1:1)

Милано (Куманово, Македония) - Омония (Никосия, Кипр) 1:2 (0:2)

Борац (Белград, Сербия)) - Дачия (Кишинев, Молдова) 3:1 (1:1)

Норселланн (Фарум, Дания) - ТВМК (Таллин, Эстония) 5:0 (3:0)

В первом квалификационном раунде играли 1) обладатели кубков стран, занимающих 21-53 места в таблице коэффициентов УЕФА; 2) "серебряные" команды из стран, занимающих 19-37, 39-50 и 53 места в таблице коэффициентов УЕФА; 3) "бронзовые" команды из стран, занимающих 16-21 места в таблице коэффициентов УЕФА; 4) три лучшие команды рейтинга фейр-плей УЕФА (Манчестер Сити, Герта и Норселланн).

Матчи второго раунда состоятся 14 августа (ответные - 28-го).