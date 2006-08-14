Кличко вызывает Маскаева на бой

Шелли Финкель, менеджер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF украинца Владимира Кличко, заявил, что он направил менеджерам нового чемпиона мира WBC Олега Маскаева предложение о проведении объединительного поединка. Об этом сообщает AFP.

"Я сделал его менеджерам соответствующее предложение и теперь жду ответа, - заявил Финкель. – Но они должны принять решение очень быстро. Маскаеву и его команде нужно понять, что лучших условий, чем те, что можем предложить мы, ему никто не предложит".

Напомним, что утром в воскресенье, 13 августа, Олег Маскаев, который называет себя "русским американцем", техническим нокаутом победил бывшего чемпиона Хасима Рахмана и завоевал пояс по самой престижной в мире профессионального бокса версии.

После окончания поединка он заявил, что ему необходим отдых, так как во время подготовки к бою он повредил спину, а во время боя получил травму большого пальца на правой руке. Что касается Кличко, то на 11 ноября запланирован его бой с американцем Шенноном Бриггзом, однако этот поединок пока не получил официального статуса IBF. К тому же, менеджмент украинца считает Маскаева более предпочтительным соперником.

В качестве одного из соперников Владимира Кличко некоторое время назад назывался американец Монте Барретт, однако в воскресенье телекомпания НВО объявила, что Барретт 7 октября будет драться с чемпионом мира по версии WBA россиянином Николаем Валуевым.

Лента.ру