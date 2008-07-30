Завершились матчи Лиги чемпионов УЕФА

Завершились сегодняшние матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА

Тампере (Финляндия) - Артмедиа (Словакия) 1:3

Анортосис(Кипр) - Рапид (Австрия) 3:0

Домжале (Словения) - Динамо (Хорватия) 0:3

Панатинаикос (Греция) - Динамо (Грузия) 3:0

Гетеборг (Швеция) - Базель (Швейцария) 1:1

Шериф (Молдова) - Спарта (Чехия) 0:1

Рейнджерс (Шотландия) - Каунас (Литва) 0:0

Андерлехт (Бельгия) - БАТЭ (Беларусь) 1:2

Бейтар(Израиль) - Висла (Польша) 2:1

Фенербахче(Турция) - МТК (Венгрия) 2:0

Ольборг(Дания) - Модрица (Босния) 5:0

Напомним, что вчера завершились матчи

Интер (Азербайджан) - Партизан (Сербия) 1:1

Дрогеда (Ирландия) - Динамо (Киев, Украина) 1:2

Бранн (Норвегия) - Венстпилс (Латвия) - 1:0

Ответные матчи - 5-6 августа. Победители по сумме двух матчей выходят в третий отборочный раунд, игры которого пройдут 12-27 августа.

Во втором квалификационном раунде играют: 1) чемпионы стран, занимающих 17-24 места в таблице коэффициентов УЕФА (Базель, Бранн, Бейтар, Партизан, Ольборг, Рапид, Висла, МТК); 2) "серебряные" команды стран, занимающих 10-15 места в таблице коэффициентов УЕФА (Глазго Рейнджерс, Фенербахче, Динамо Киев, Андерлехт, Панатинаикос, Спарта) и 3) команды, выигравшие матчи третьего отборочного раунда.