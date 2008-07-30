Завершился 2-й тур Чемпионата Украины по футболу

Состоялся последний матч второго тура Чемпионата Украины по футболу.

Металлист - Таврия 3:0 (Ганцарчик 32, Жажа 64, Обрадович 72 пен.).

Напомним, что в этом туре Динамо выиграло у Днепра (3:1), Заря - у Ворсклы (1:0), Металлург Д - у Черноморца (1:0), Ильичевец - у ФК Львов (2:0). В трех матчах: Карпаты - Шахтер (1:1), Металлург З - ФК Харьков (0:0), Арсенал - Кривбасс (1:1), - зафиксирована ничья.