ФИФА обязала футбольные клубы отпустить игроков на Олимпиаду-2008

ФИФА обязала футбольные клубы отпустить игроков в возрасте до 23 лет на Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Решение единолично принял арбитр комитета ФИФА по статусу игроков Слим Алулу. Об этом сообщает немецкое агентство DPA. Таким образом, испанской "Барселоне" придется отпустить 20-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси на Олимпиаду.

Ранее немецкий клуб "Шальке" пригрозил обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне по поводу 22-летнего бразильского защитника Рафиньи. "Шальке" не хотел отпускать Рафинью на Олимпиаду, поскольку в августе стартует чемпионат бундеслиги, и руководство немецкого клуба рассчитывает на бразильца.

Что касается испанской "Барселоны", то каталонский клуб вначале запретил Месси ехать на Олимпиаду, однако после требований президента ФИФА Йозефа Блаттера отпустить игрока президент "Барселоны" Жоан Лапорта предложил компромисс. Предполагалось, что форвард пропустит групповой этап футбольного турнира Игр-2008 и присоединится к сборной Аргентины уже на стадии плей-офф.

Клубы, не желавшие отпускать своих игроков на пекинскую Олимпиаду, ссылались на то, что Игры-2008 не включены в официальный календарь международных соревнований ФИФА. Алулу отметил, что клубы обязаны отпускать футболистов на Олимпийские игры независимо от того, включена ли Олимпиада в официальный календарь.

На Олимпиаде выступают игроки не старше 23 лет. При этом каждая команда может включить в свой состав трех футболистов, чей возраст превышает указанный лимит. Воспользовавшись этим правилом, главный тренер сборной Бразилии Дунга вызвал в команду атакующего полузащитника "Милана" Роналдиньо. Между тем, клубы не обязаны отпускать игроков старше 23 лет на Игры в Пекине.

Лента.ру