Владимир Кличко в тяжелых раздумьях

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко рассматривает возможность провести свой следующий бой с победителем поединка Николай Валуев - Джонни Руис, которые 30 августа разыграют вакантный титул чемпиона WBA (Всемирная боксерская ассоциация). После побед над Султаном Ибрагимовым и Тони Томпсоном спортсмену не интересно "коллекционировать пояса", а хотелось бы провести "интересный бой". Об этом Владимир сказал группе спортивных обозревателей, с котрыми встретился для интервью вечером в понедельник, пишет New York Daily News.

Фаворитом поединка Валуев - Руис считается российский боксер, и Кличко заявил, что ему было бы интересно встретиться с Валуевым, потому что он никогда не дрался с такими высокими соперниками (рост россиянина - 213 сантиметров). "Для меня это будет новым опытом и новым испытанием", - отметил Кличко, владеющий чемпионскими титулами по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация).

Планировалось, что осенью 2008 года украинский боксер встретится с россиянином Александром Поветкиным - официальным претендентом IBF. Однако по словам менеджера Кличко Брента Бенте, в ходе переговоров с командой Поветкина возникли трудности по поводу продажи прав на телетрансляцию. Бой Кличко - Поветкин планировалось провести в Германии, но у украинца есть контракт с местной телекомпанией RTL, а у россиянина - с ARD. Отметим, добавляет Лента.ру, что что при организации боя Кличко - Валуев могут возникнуть такие же сложности, поскольку Валуев также имеет соглашение с ARD.