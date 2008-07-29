Динамо с трудом, но выиграло в Ирландии
Второй раунд Лиги чемпионов
Завершились три матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА
Интер (Азербайджан) - Партизан (Сербия) 1:1
Дрогеда (Ирландия) - Динамо (Киев, Украина) 1:2 (Хьюз 47 - Михалик 24, Алиев 86)
Бранн (Норвегия) - Венстпилс (Латвия) - 1:0
Ответные матчи 6 августа.
Завтра состоятся остальные 11 матчей раунда.
Тампере (Финляндия) - Артмедиа (Словакия)
Анортосис (Кипр) - Рапид (Австрия)
Домжале (Словения) - Динамо (Хорватия)
Панатинаикос (Греция) - Динамо (Грузия)
Гетеборг (Швеция) - Базель (Швейцария)
Шериф (Молдова) - Спарта (Чехия)
Рейнджерс (Шотландия) - Каунас (Литва)
Андерлехт (Бельгия) - БАТЭ (Беларусь)
Бейтар (Израиль) - Висла (Польша)
Фенербахче (Турция) - МТК (Венгрия)
Ольборг (Дания) - Модрица (Босния)