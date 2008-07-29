Динамо с трудом, но выиграло в Ирландии

23:34, 29 июля 2008
Спорт
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Второй раунд Лиги чемпионов

Завершились три матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА

Интер (Азербайджан) - Партизан (Сербия) 1:1

Дрогеда (Ирландия) - Динамо (Киев, Украина) 1:2 (Хьюз 47 - Михалик 24, Алиев 86)

Бранн (Норвегия) - Венстпилс (Латвия) - 1:0

Ответные матчи 6 августа.

Завтра состоятся остальные 11 матчей раунда.

Тампере (Финляндия) - Артмедиа (Словакия)

Анортосис (Кипр) - Рапид (Австрия)

Домжале (Словения) - Динамо (Хорватия)

Панатинаикос (Греция) - Динамо (Грузия)

Гетеборг (Швеция) - Базель (Швейцария)

Шериф (Молдова) - Спарта (Чехия)

Рейнджерс (Шотландия) - Каунас (Литва)

Андерлехт (Бельгия) - БАТЭ (Беларусь)

Бейтар (Израиль) - Висла (Польша)

Фенербахче (Турция) - МТК (Венгрия)

Ольборг (Дания) - Модрица (Босния)

 

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