Олимпида в Пекине начнется в 8 часов 8 минут и 8 секунд 8.08.2008

8 августа на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в праздничном параде примут участие 204 страны-участницы.

Учитывая особенности китайского языка, украинцы в этот раз будут проходить 33-ими, сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины. (Как известно, место страны определяется в соответствии с азбукой, и раньше "Ukraine" была одной из стран, завершавших парад).

Откроют парад хозяева прошлой Олимпиады – греки, а закроют по традиции хозяева нынешних Игр – китайцы.

Украинские олимпийцы выйдут на центральный стадион Пекина вслед за делегацией Уганды, а за украинцами на параде появятся уругвайцы.

Как напоминают в НОК, церемония открытия Игр начнется в 8 часов 8 минут и 8 секунд по китайскому времени. Прибавляет счастливых согласно китайскому поверью восьмерок и дата проведения открытия – 8.08.2008, отмечается в сообщении.