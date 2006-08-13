Хасим Рахман повержен

Родившийся в Казахстане, проживающий в США, где в 2004 году он получил гражданство, но считающийся "своим" в России Олег Маскаев в субботу в Лас-Вегасе (США) нокаутом в 12-м раунде победил Хасима Рахмана и стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.

Это был второй поединок 37-летнего Маскаева и 33-летнего Рахмана: в 1999 году "Большой О" послал соперника в тяжелый нокдаун, когда американец в буквальном смысле вылетел с ринга. Исход нынешнего боя предугадать было трудно: предыдущие бои этих боксеров давали поводы для различных прогнозов.

Поединок в Лас-Вегасе начался с осмотрительной разведки, если, конечно, можно так назвать редкие атаки боксеров, известных своими нокаутирующими ударами. В третьем и четвертом раундах инициатива была за Рахманом, но потом ее перехватил Маскаев. К последнему, 12-му раунду, по запискам двух арбитров лидировал Маскаев - 116:113 и 115:114, а третий судья отдавал предпочтение Рахману - 116:113.

Маскаев мощным ударом правой отправил соперника в нокдаун, а потом рефери в ринге Джей Нэйди остановил затяжную атаку "Большого О" по не оказывающему сопротивления Рахману, зафиксировав технический нокаут.

Маскаев стал четвертым чемпионом мира в тяжелом весе, родившимся в бывшем СССР. Он теперь владеет титулом по версии WBC, тогда как чемпионский пояс IBF сохраняет украинец Владимир Кличко, WBA - россиянин Николай Валуев, а WBO - белорус Сергей Ляхович.

РИА "Новости"