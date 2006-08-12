Донецкий «Шахтер» празднует 70-летие

Сегодня в Донецке начались официальные торжества по поводу празднования 70-летия футбольного клуба «Шахтер».

Как передает корреспондент УНИАН, празднование началось с торжественной церемонии вручения специального знака «За заслуги перед клубом» ветеранам и тренерам клуба.

В частности, президент футбольного клуба Ренат АХМЕТОВ вручил специальные памятные знаки нынешнему тренеру Мирче ЛУЧЕСКУ, и бывшим тренерам команды Олегу БАЗИЛЕВИЧУ, Юрию ЗАХАРОВУ, Виктору ПРОКОПЕНКО, Невио СКАЛА, Валерию ЯРЕМЧЕНКО, Михаилу КАЛИНИНУ, а также Виктору НОСОВУ. От имени областной государственной администрации и областного совета с юбилеем клуб поздравили глава облсовета Анатолий БЛИЗНЮК и губернатор Владимир ЛОГВИНЕНКО. В ходе торжественной церемонии награждения ветеранов и тренеров клуба были продемонстрированы отрывки четырехсерийного документального фильма, посвященного истории клуба, снятого режиссером Василием ПИЧУЛОМ.

Кроме того футбольный клуб поздравил министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ, который от имени коллегии Минуглепрома вручил Р.АХМЕТОВУ орден «Шахтерская доблесть». В рамках торжеств, которые пройдут 12-13 августа, сегодня 19.00 состоится юбилейная концертная церемония. В торжествах, как ожидается, примет участие премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

На завтра запланирован ряд брифингов с руководством клуба, а также экскурсия на тренировочную базу клуба «Кирша» вместе с президентом клуба Р.АХМЕТОВЫМ.