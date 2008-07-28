Луческу: надеюсь, третьей игры во Львове у нас не будет

После вчерашнего матча с львовскими «Карпатами» (счет - 1:1) главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу имел в раздевалке достаточно продолжительную беседу с игроками. По горячим следам состоялся первичный «разбор полетов»; детальный анализ, наверняка, еще впереди, отмечает пресс-служба ФК «Шахтер». Наставник «горняков» вышел к спортивной прессе и сделал обширный комментарий по поводу игры.

"Хорошо, что уже закончилась эта серия из двух львовских матчей. Мы всегда помним, что здесь очень агрессивная по отношению к нам публика… Надеюсь, третьей игры во Львове у нас не будет. Как и в прошлый раз, неделю назад, мы прошли через момент отсутствия концентрации у наших нападающих. Нам опять удалось создать 7-8 голевых моментов, которые, к сожалению, не были реализованы. Снова мы начали играть лишь после того, как нам был забит гол, как будто ждали этого.

А после пропущенного гола, могу отметить, команда полностью отдавала себя борьбе и имела полное преимущество. Это обстоятельство меня радует в перспективе игр Лиги чемпионов. Важно, что «Шахтер» не опустил руки, бился до конца. Было видно, что все хотели показать себя и изменить результат, добиться положительного исхода встречи… Опять же могу сказать, что перед нами была очень амбициозная, мотивированная команда, которая максимально использовала ошибку, допущенную нами в обороне. Наверное, Кучер пытался создать положение «вне игры», но по большому счету, мы сделали подарок нападающему. На таком уровне защитник не имеет права ошибаться. Сменивший Кучера Ищенко сразу же очень хорошо вошел в игру и существенно помог команде своими действиями в концовке матча.

Я остался доволен дебютом Морено в чемпионате Украины, он показал себя достаточно хорошо. Больше мне добавить, в принципе, нечего… Ждем следующую игру, чемпионат длинный, впереди много туров…", - сказал Луческу.