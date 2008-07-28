Олимпийская сборная Украины вылетела в Китай

Национальная олимпийская сборная Украины отправилась в Китай. Официальные проводы сборной на ХXІХ летние Олимпийские игры в Пекине состоялись вечером в воскресенье в Киеве. Церемония состоялась на Майдане Независимости.

В церемонии проводов принял участие Президент Украины Виктор Ющенко.

Президент Украины пожелал спортсменам счастливой дороги, победных соревнований и с победой вернуться домой.

По древней украинской традиции Глава государства вручил капитану Национальной сборной Украины, олимпийскому чемпиону по легкой атлетике Юрию Билоногу икону, освященную в Софийском соборе Вселенским Патриархом Варфоломеем І.

Олимпийские лицензии получили 254 украинских спортсмена. Их сопровождают 160 тренеров и 26 членов официального штаба.