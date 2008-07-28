Завершился первый круг чемпионата России по футболу

В воскресенье были сыграны три матча 15-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги:

"Москва" - "Локомотив" - 0:3

"Спартак" - "Луч-Энергия" - 3:0

"Шинник" - "Терек" - 1:1

Таким образом, в первом круге не сыграны лишь несколько перенесенных ранее матчей. Группа лидеров выглядит так:

"Рубин" - 29 очков, "Динамо" и "Амкар" - по 27, "Локомотив" и "Спартак" - по 24.

Выиграв два перенесенных матча, 24 очка сможет набрать и "Зенит".

Радио Свобода