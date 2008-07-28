Завершился первый круг чемпионата России по футболу
07:10, 28 июля 2008Спорт
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Блохин разгромлен, Грозный не проигрывает
В воскресенье были сыграны три матча 15-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги:
"Москва" - "Локомотив" - 0:3
"Спартак" - "Луч-Энергия" - 3:0
"Шинник" - "Терек" - 1:1
Таким образом, в первом круге не сыграны лишь несколько перенесенных ранее матчей. Группа лидеров выглядит так:
"Рубин" - 29 очков, "Динамо" и "Амкар" - по 27, "Локомотив" и "Спартак" - по 24.
Выиграв два перенесенных матча, 24 очка сможет набрать и "Зенит".
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