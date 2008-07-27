Завершились матчи Кубка Интертото

Штутгарт и Русенборг отыграли проигрыш первых матчей

Завершились последние игры - ответные матчи третьего круга - в Кубке Интертото. Рига (Латвия) - Эльфсборг (Бурос, Швеция) 0:0 (Первый матч 0:1) Штутгарт (Германия) - Сатурн (Раменское, Россия) 3:0 (0:1) Русенборг (Тронхейм, Норвегия) - Бреда (Нидерланды) 2:0 (0:1) Победители Кубка Интертото проходят во второй отборочный раунд Кубка УЕФА. Напомним, что вчера победителями Кубка стали: Грасcхопперс (Цюрих, Швейцария), Васлуй (Румыния), Штурм (Грац, Австрия), Ренн (Франция), Депортиво (Ла-Корунья, Испания), Астон Вилла (Бирмингем, Англия), Брага (Португалия), Наполи (Италия).

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