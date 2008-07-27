Результаты матчей 2-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:49, 27 июля 2008Спорт
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Шахтер снова теряет очки во Львове
Завершились сегодняшние матчи второго тура украинского чемпионата по футболу:
Карпаты – Шахтер 1:1 (Зенёв 57 – Фернандиньо 80)
Металлург З - ФК Харьков 0:0
Ильичевец – ФК Львов 2:0 (Беганский 13 и Воробей 34)
Результаты субботы:
Металлург Д - Черноморец 1:0 (Макридис 41)
Арсенал - Кривбасс - 1:1 (Лысенко 39 - Бюлюкбаши 48)
Ворскла - Заря 0:1 (Диденко 74)
Пятницы:
Днепр - Динамо 1:3 (Назаренко 90+2 - Гиоане 37, Милевский 44 пен., 82)
Завершится 2-й тур матчем Металлист - Таврия 30 июля.
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