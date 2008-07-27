Результаты матчей 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

20:49, 27 июля 2008
Спорт
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Шахтер снова теряет очки во Львове

Завершились сегодняшние матчи второго тура украинского чемпионата по футболу:

Карпаты – Шахтер 1:1 (Зенёв 57 – Фернандиньо 80)

Металлург З - ФК Харьков 0:0

Ильичевец – ФК Львов 2:0 (Беганский 13 и Воробей 34)

Результаты субботы:

Металлург Д - Черноморец 1:0 (Макридис 41)

Арсенал - Кривбасс - 1:1 (Лысенко 39 - Бюлюкбаши 48)

Ворскла - Заря 0:1 (Диденко 74)

Пятницы:

Днепр - Динамо 1:3 (Назаренко 90+2 - Гиоане 37, Милевский 44 пен., 82)

Завершится 2-й тур матчем Металлист - Таврия 30 июля.

 

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