В Пекине торжественно открыли Олимпийский городок (фото)

В Пекине торжественно открыли Олимпийский городок, сообщает «5 канал».

Здесь подняли флаг Китая и вселили первых спортсменов – сборную страны.

На время проведения Игр Олимпийский городок станет домом для более 10 тысяч спортсменов и 5 тысяч тренеров и помощников. Микрорайон занимает площадь в 66 гектаров, вокруг домов разбили парки.

На территории городка расположены столовые, кафе, а также Центр религий, где спортсмены смогут помолиться за успех.

Территорию Олимпийского городка - так же как и остальные олимпийские объекты – будут тщательно охранять.

Фото АР