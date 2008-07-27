В Пекине торжественно открыли Олимпийский городок (фото)
14:39, 27 июля 2008Спорт
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И вселили первых спортсменов
В Пекине торжественно открыли Олимпийский городок, сообщает «5 канал».
Здесь подняли флаг Китая и вселили первых спортсменов – сборную страны.
На время проведения Игр Олимпийский городок станет домом для более 10 тысяч спортсменов и 5 тысяч тренеров и помощников. Микрорайон занимает площадь в 66 гектаров, вокруг домов разбили парки.
На территории городка расположены столовые, кафе, а также Центр религий, где спортсмены смогут помолиться за успех.
Территорию Олимпийского городка - так же как и остальные олимпийские объекты – будут тщательно охранять.
Фото АР
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