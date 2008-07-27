Сыграны матчи в Кубке Интертото

09:11, 27 июля 2008
Спорт
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8 клубов отправляются в Кубок УЕФА

Черноморец (Бургас) - Грасcхопперс 0:1 (Первый матч 0:3)

Васлуй - Нефтчи 2:0 (1:2)

Гонвед - Штурм 1:2 (0:0)

Таврия - Ренн 1:0, по пенальти 9:10 (0:1)

Депортиво - Бней-Сахнин 1:0 (2:1)

Астон Вилла - Оденсе 1:0 (2:2)

Брага - Сивасспор 3:0 (2:0)

Наполи - Паниониос 1:0 (1:0).

Завтра состоятся матчи Рига - Эльфсборг (0:1), Штутгарт - Сатурн (0:1), Русенборг - Бреда (0:1)

Напомним, что победители по итогам двух матчей проходят во второй отборочный раунд Кубка УЕФА.

 

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