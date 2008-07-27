Сыграны матчи в Кубке Интертото
09:11, 27 июля 2008Спорт
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8 клубов отправляются в Кубок УЕФА
Черноморец (Бургас) - Грасcхопперс 0:1 (Первый матч 0:3)
Васлуй - Нефтчи 2:0 (1:2)
Гонвед - Штурм 1:2 (0:0)
Таврия - Ренн 1:0, по пенальти 9:10 (0:1)
Депортиво - Бней-Сахнин 1:0 (2:1)
Астон Вилла - Оденсе 1:0 (2:2)
Брага - Сивасспор 3:0 (2:0)
Наполи - Паниониос 1:0 (1:0).
Завтра состоятся матчи Рига - Эльфсборг (0:1), Штутгарт - Сатурн (0:1), Русенборг - Бреда (0:1)
Напомним, что победители по итогам двух матчей проходят во второй отборочный раунд Кубка УЕФА.
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