Таврия выбыла из Кубка Интертото после феерической серии пенальти
22:56, 26 июля 2008Спорт
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За Кубок УЕФА поборется Ренн
Состоялся ответный матч третьего круга Кубка Интертото между симферопольской Таврией и командой Ренн из Франции. В первом матче Ренн выиграл 1:0
Таврия - Ренн 1:0 (Гигиадзе 71). По пенальти... 9:10.
Во второй отборочный раунд Кубка УЕФА выходит Ренн.
Сегодня состоятся еще 10 ответных матчей третьего круга Кубка Интертото.
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