Таврия выбыла из Кубка Интертото после феерической серии пенальти

За Кубок УЕФА поборется Ренн

Состоялся ответный матч третьего круга Кубка Интертото между симферопольской Таврией и командой Ренн из Франции. В первом матче Ренн выиграл 1:0 Таврия - Ренн 1:0 (Гигиадзе 71). По пенальти... 9:10. Во второй отборочный раунд Кубка УЕФА выходит Ренн. Сегодня состоятся еще 10 ответных матчей третьего круга Кубка Интертото.

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