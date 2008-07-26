Таврия выбыла из Кубка Интертото после феерической серии пенальти

22:56, 26 июля 2008
Спорт
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За Кубок УЕФА поборется Ренн

Состоялся ответный матч третьего круга Кубка Интертото между симферопольской Таврией и командой Ренн из Франции. В первом матче Ренн выиграл 1:0

Таврия - Ренн 1:0 (Гигиадзе 71). По пенальти... 9:10.

Во второй отборочный раунд Кубка УЕФА выходит Ренн.

Сегодня состоятся еще 10 ответных матчей третьего круга Кубка Интертото.

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