Результаты матчей 2-го тура Чемпионата Украины по футболу

21:10, 26 июля 2008
Спорт
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Доминирует "футбольный счет"

Завершились сегодняшние матчи второго тура Чемпионата Украины по футболу

Металлург Д - Черноморец 1:0 (Макридис 41)

Арсенал - Кривбасс - 1:1 (Лысенко 39 - Бюлюкбаши 48)

Ворскла - Заря 0:1 (Диденко 74)

Напомним, что вчера Днепр проиграл Динамо 1:3.

На завтра назначены матчи Ильичевец - ФК Львов, Карпаты - Шахтер, Металлург З - ФК Харьков. Завершится тур матчем Металлист - Таврия 30 июля.

 

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