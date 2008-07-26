Результаты матчей 2-го тура Чемпионата Украины по футболу
21:10, 26 июля 2008Спорт
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Доминирует "футбольный счет"
Завершились сегодняшние матчи второго тура Чемпионата Украины по футболу
Металлург Д - Черноморец 1:0 (Макридис 41)
Арсенал - Кривбасс - 1:1 (Лысенко 39 - Бюлюкбаши 48)
Ворскла - Заря 0:1 (Диденко 74)
Напомним, что вчера Днепр проиграл Динамо 1:3.
На завтра назначены матчи Ильичевец - ФК Львов, Карпаты - Шахтер, Металлург З - ФК Харьков. Завершится тур матчем Металлист - Таврия 30 июля.
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