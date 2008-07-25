Завершился матч Днепр - Динамо

Завтра Шахтер снова играет во Львове

Завершился первый матч второго тура Чемпионата Украины по футболу Днепр - Динамо 1:3 (Назаренко 90+2 - Гиоане 37, Милевский 44 пен., 82) На завтра назначены матчи Металлург Д - Черноморец, Арсенал К - Кривбасс, Ворскла - Заря. На послезавтра: Ильичевец - ФК Львов, Карпаты - Шахтер, Металлург З - ФК Харьков. Завершится тур матчем Металлист - Таврия 30 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter