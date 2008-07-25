Завершился матч Днепр - Динамо
23:00, 25 июля 2008Спорт
1251
Завтра Шахтер снова играет во Львове
Завершился первый матч второго тура Чемпионата Украины по футболу
Днепр - Динамо 1:3 (Назаренко 90+2 - Гиоане 37, Милевский 44 пен., 82)
На завтра назначены матчи Металлург Д - Черноморец, Арсенал К - Кривбасс, Ворскла - Заря. На послезавтра: Ильичевец - ФК Львов, Карпаты - Шахтер, Металлург З - ФК Харьков.
Завершится тур матчем Металлист - Таврия 30 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter