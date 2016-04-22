В список Топ-100 влиятельных людей мира вошли чемпионы Формулы-1 и НБА

Девять спортсменов попали в авторитетный список самых влиятельных людей мира 2016 года по версии журнала Time.

В частности, в рейтинг попали действующий чемпион Формулы-1 и пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, лидер команды-чемпиона НБА "Голден Стейт Уорриорс" Стефен Карри и знаменитый легкоатлет Усэйн Болт.

Полностью список спортсменов выглядит так:

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Формула-1)

2. Саня Мирза (Индия, теннис)

3. Стефен Карри (США, баскетбол)

4. Кэти Ледеки (США, плавание)

5. Ронда Роузи (США, смешанные единоборства)

6. Джордан Спайет (США, гольф)

7. Усэйн Болт (Ямайка, легкая атлетика)

8. Ибтихадж Мухаммад (США, фехтование)

9. Кэйтлин Дженнер (США, легкая атлетика)

Также в список попал американский рестлер и киноактер Дуэйн Джонсон.

Как ранее сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин "упал" c первого на 29-е место в рейтинге самых влиятельных людей по версии журнала Time.