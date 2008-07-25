«Тимощук» побывал в космосе (фото)

Герой России космонавт Юрий Маленченко торжественно передал капитану «Зенита» Анатолию Тимощуку шарф и вымпел команды, а также футболку с фамилией "Тимощук", которые побывали в космосе. PR-директор ФК «Зенит» Алексей Блинов пообещал, что все космические трофеи пока будут храниться в клубном музее на стадионе «Петровский», а затем переедут на новую арену, сообщает официальный сайт ФК "Зенит".

В начале встречи Юрий Маленченко поделился с журналистами историей о том, как символика «Зенита» оказалась в космосе: «Я собирался прошлой осенью в полет, мы общались с друзьями, конечно, говорили о «Зените», о его успехах. Мой товарищ предложил взять с собой на орбиту символику команды, и я с радостью согласился. Вымпел и зенитовский шарф были на корабле в течение полугода. После завоевания титула чемпиона России Анатолий Тимощук нашел возможность передать мне свою игровую футболку, которую доставили на грузовом корабле. Во время моего пребывания в космосе множество экспедиций посетило орбитальную станцию «Союз», и каждый из ее участников оставил на ней автограф».

В 2007 году «Зенит» стал первой командой, чья клубная символика появилась на космической орбите. А в этом году Анатолий Тимощук стал первым футболистом в мире, чья чемпионская футболка оказалась в космосе. Для капитана «Зенита», как и для болельщиков команды, это событие является знаковым в истории питерского футбола: «Мы в напряженной борьбе вырвали чемпионский титул, и та поддержка, которая была на стадионе и вне его, очень нам помогла». Также капитан «Зенита» подарил Юрию Маленченко «золотую» футболку со своим номером и бутсы, отмечает сайт команды.

Михаил Боярский, давний болельщик Санкт-Петербургского клуба, присутствовавший на пресс-конференции, высказал свое мнение по поводу подарка из космоса : «Это действительно безумно радостное событие, что в космосе побывал символ нашей любимой команды. «Зенит» заставляет нас подняться над землей не только на стадионе, но и в жизни. Это очень здорово, и город живет этим».

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