Состав пар второго отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА

Среди 28 команд - три "Динамо"

Состав пар второго отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА Рейнджерс (Шотландия) - Каунас (Литва) Бранн (Норвегия) - Вентспилс (Латвия) Интер (Азербайджан) - Партизан (Сербия) Тампере (Финляндия) - Артмедиа (Словакия) Анортосис (Кипр) - Рапид (Австрия) Домжале (Словения) - Динамо (Хорватия) Панатинаикос (Греция) - Динамо (Грузия) Гетеборг (Швеция) - Базель (Швейцария) Шериф (Молдова) - Спарта (Чехия) Дрогхеда (Ирландия) - Динамо (Украина) Андерлехт (Бельгия) - БАТЭ (Беларусь) Бейтар (Израиль) - Висла (Польша) Фенербахче (Турция) - МТК (Венгрия) Ольборг (Дания) - Модрица (Босния) Матчи будут сыграны 29-30 июля и 5-6 августа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter