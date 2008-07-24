Состав пар второго отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА

22:41, 24 июля 2008
Спорт
1100

Среди 28 команд - три "Динамо"

Состав пар второго отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА

Рейнджерс (Шотландия) - Каунас (Литва)

Бранн (Норвегия) - Вентспилс (Латвия)

Интер (Азербайджан) - Партизан (Сербия)

Тампере (Финляндия) - Артмедиа (Словакия)

Анортосис (Кипр) - Рапид (Австрия)

Домжале (Словения) - Динамо (Хорватия)

Панатинаикос (Греция) - Динамо (Грузия)

Гетеборг (Швеция) - Базель (Швейцария)

Шериф (Молдова) - Спарта (Чехия)

Дрогхеда (Ирландия) - Динамо (Украина)

Андерлехт (Бельгия) - БАТЭ (Беларусь)

Бейтар (Израиль) - Висла (Польша)

Фенербахче (Турция) - МТК (Венгрия)

Ольборг (Дания) - Модрица (Босния)

Матчи будут сыграны 29-30 июля и 5-6 августа.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter