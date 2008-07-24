Состав пар второго отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА
22:41, 24 июля 2008Спорт
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Среди 28 команд - три "Динамо"
Состав пар второго отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА
Рейнджерс (Шотландия) - Каунас (Литва)
Бранн (Норвегия) - Вентспилс (Латвия)
Интер (Азербайджан) - Партизан (Сербия)
Тампере (Финляндия) - Артмедиа (Словакия)
Анортосис (Кипр) - Рапид (Австрия)
Домжале (Словения) - Динамо (Хорватия)
Панатинаикос (Греция) - Динамо (Грузия)
Гетеборг (Швеция) - Базель (Швейцария)
Шериф (Молдова) - Спарта (Чехия)
Дрогхеда (Ирландия) - Динамо (Украина)
Андерлехт (Бельгия) - БАТЭ (Беларусь)
Бейтар (Израиль) - Висла (Польша)
Фенербахче (Турция) - МТК (Венгрия)
Ольборг (Дания) - Модрица (Босния)
Матчи будут сыграны 29-30 июля и 5-6 августа.
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