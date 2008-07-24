МОК запретил Ираку участвовать в Пекинской Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил запрет на участие в Олимпиаде-2008 спортсменов из Ирака. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление МОК. В составе олимпийской команды Ирака в Пекин должны были отправиться семь человек.

В письме, направленном министру по делам молодежи и спорта Ирака, подтверждается решение от 4 июня 2008 года о приостановлении работы Национального олимпийского комитета (НОК) Ирака "по политическим причинам". Такие санкции Международный олимпийский комитет наложил из-за вмешательства в работу НОК иракских властей.

Правительство Ирака 21 мая расформировало олимпийский комитет и другие спортивные федерации страны. Взамен была назначена временная администрация во главе с министром спорта страны, чего по правилам МОК быть не должно. Разрешить конфликтную ситуацию так и не удалось, и иракские спортсмены на Игры не поедут. Их места на Олимпиаде МОК перераспределит между другими странами-участницами.

Олимпиада в Пекине пройдет с 8 по 24 августа.