В Греции проходят последние приготовления к церемонии зажжения Олимпийского огня (фоторепортаж)

20 апреля одиннадцать женщин, изображающих греческих жриц, провели репетицию зажжения огня уже в костюмах. В ходе церемонии верховная жрица, роль которой в этом году досталась греческой актрисе Катерине Лехоу, должна будет зажечь огонь с помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи Солнца.

Официальная же церемония зажжения Олимпийского огня состоится 21 апреля у подножия храма Геры в Древней Олимпии. Затем эстафета пройдет по территории Греции, посетив лагерь беженцев, и 27 апреля на Панафинейском стадионе Афин огонь будет передан бразильской стороне, сообщает Трибуна.

Эстафета завершится на центральном стадионе столицы игр, в конце церемонии их открытия. Последний участник эстафеты зажжет огонь в чаше, установленной на стадионе, где он продолжает гореть до окончания игр.

В 2009 году Международный олимпийский комитет принял решение отказаться от международного этапа эстафеты олимпийского огня, и ограничить ее рамками лишь страны-хозяйки Игр.

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Сами Игры XXXI Олимпиады пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Олимпийский футбольный турнир пройдёт также и в других городах страны - Белу-Оризонти, Бразилиа, Салвадоре и Сан-Паулу. Это будут первые Олимпийские игры, проходящие в Южной Америке.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 апреля, за 109 дней до старта Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро 149 украинских спортсменов завоевали лицензии для участия в соревнованиях.