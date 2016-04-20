В Греции проходят последние приготовления к церемонии зажжения Олимпийского огня (фоторепортаж)

14:57, 20 апреля 2016
Спорт
704

В Древней Олимпии (Греция) проходят последние приготовления к церемонии зажжения Олимпийского огня Рио-2016.

Олимпийский огонь зажигают из специальной зеркальной чаши / REUTERS

20 апреля одиннадцать женщин, изображающих греческих жриц, провели репетицию зажжения огня уже в костюмах. В ходе церемонии верховная жрица, роль которой в этом году досталась греческой актрисе Катерине Лехоу, должна будет зажечь огонь с помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи Солнца.

Официальная же церемония зажжения Олимпийского огня состоится 21 апреля у подножия храма Геры в Древней Олимпии. Затем эстафета пройдет по территории Греции, посетив лагерь беженцев, и 27 апреля на Панафинейском стадионе Афин огонь будет передан бразильской стороне, сообщает Трибуна.

Эстафета завершится на центральном стадионе столицы игр, в конце церемонии их открытия. Последний участник эстафеты зажжет огонь в чаше, установленной на стадионе, где он продолжает гореть до окончания игр.

В 2009 году Международный олимпийский комитет принял решение отказаться от международного этапа эстафеты олимпийского огня, и ограничить ее рамками лишь страны-хозяйки Игр.

Читайте такжеМужская сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала путевку на Олимпийские игры

Сами Игры XXXI Олимпиады пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Олимпийский футбольный турнир пройдёт также и в других городах страны - Белу-Оризонти, Бразилиа, Салвадоре и Сан-Паулу. Это будут первые Олимпийские игры, проходящие в Южной Америке.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 апреля, за 109 дней до старта Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро 149 украинских спортсменов завоевали лицензии для участия в соревнованиях.

В Древней Олимпии прошла репетиция зажжения Олимпийского огня
В Древней Олимпии прошла репетиция зажжения Олимпийского огня /  © REUTERS
Репетиция прошла уже в костюмах
Репетиция прошла уже в костюмах /  © REUTERS
Роль верховной жрицы досталась греческой актрисе Катерине Лехоу
Роль верховной жрицы досталась греческой актрисе Катерине Лехоу /  © REUTERS
Олимпийский огонь зажигают из специальной зеркальной чаши
Олимпийский огонь зажигают из специальной зеркальной чаши  /  © REUTERS
Официальная церемони зажжения Олимпийского огня состоится 21 апреля
Официальная церемони зажжения Олимпийского огня состоится 21 апреля /  © REUTERS
Олимпийский огонь пронесут по Греции и передадут бразильской стороне
Олимпийский огонь пронесут по Греции и передадут бразильской стороне /  © REUTERS
11 женщин исполняют роли греческих жриц
11 женщин исполняют роли греческих жриц /  © REUTERS
Репетиция ''греческих жриц''
Репетиция "греческих жриц" /  © REUTERS
27 апреля на Панафинейском стадионе Афин огонь будет передан бразильской стороне
27 апреля на Панафинейском стадионе Афин огонь будет передан бразильской стороне /  © REUTERS
Зажжения Олимпийского огня традиционно представляет собой театрализованное шоу
Зажжения Олимпийского огня традиционно представляет собой театрализованное шоу /  © REUTERS
Мужчины тоже участвуют в церемонии
Мужчины тоже участвуют в церемонии /  © REUTERS
Танец ''жриц''
Танец "жриц" /  © REUTERS
Сами Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро
Сами Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро  /  © REUTERS
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter