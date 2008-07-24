Заваров грозится сказать Платини «всю правду, какая есть»

Футбольный клуб “Арсенал” считает безграмотной политику киевской власти, которая тормозит строительство стадиона для проведения тренировок игроков клуба.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН спортивный директор ФК “Арсенал” (Киев) Александр ТОМАХ.

“Политика властей, по меньшей мере, безграмотна”, - сказал он.

А.ТОМАХ отметил, что ФК “Арсенал” уже неоднократно обращался к представителям власти, профильных комитетов и соответствующих инстанций с просьбой выделить команде стадион для проведения футбольных матчей и тренировок, но уже год этот вопрос остается открытым. По его словам, ФК игнорируют и тем самым ставят под угрозу дальнейшую судьбу команды и развитие украинского футбола.

А.ТОМАХ отметил, что руководство ФК “Арсенал” не просит бюджетных средств, а лишь место для строительства стадиона, который будет отвечать всем требованиям УЕФА и может использоваться одной из команд-участниц финальной части Евро-2012 для тренировок. Также там планируется создать инфраструктуру для детско-юношеской школы.

А.ТОМАХ сообщил, что в случае торможения властью этого вопроса команда планирует выйти тренироваться на Майдан Незалежности, чтобы привлечь внимание Президента.

“Такая акция готовится и будет проведена”, - заверил он.

На уточняющий вопрос, кто именно тормозит строительство стадиона, А.ТОМАХ сказал, что, по его мнению, этот вопрос блокирует местная власть.

Главный тренер ФК “Арсенал” (Киев) Александр ЗАВАРОВ в свою очередь отметил, что сообщит президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ “всю имеющуюся правду”. “Я подтвержу, что людям не дают возможности ничего сделать для города и для футбола. Для чего тогда мы организуем Евро-2012?”, - сказал он.