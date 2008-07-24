Определился соперник киевского "Динамо" в Лиге чемпионов

10:15, 24 июля 2008
Спорт
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Команды сыграют два матча

Киевские динамовцы узнали имя своего соперника в Лиге чемпионов.

Вчера ирландская “Дрогеда Юнайтед” одержала победу в Таллинне над местной “Левадией” со счетом 1:0 и обеспечила себе выход во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с киевским клубом. Команды сыграют два матча – дома и на выезде. Встречи состоятся 29 июля и 6 августа.

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