Определился соперник киевского "Динамо" в Лиге чемпионов

Киевские динамовцы узнали имя своего соперника в Лиге чемпионов.

Вчера ирландская “Дрогеда Юнайтед” одержала победу в Таллинне над местной “Левадией” со счетом 1:0 и обеспечила себе выход во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с киевским клубом. Команды сыграют два матча – дома и на выезде. Встречи состоятся 29 июля и 6 августа.