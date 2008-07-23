Кабмин назначил наградные суммы за медали в олимпийских видах
21:51, 23 июля 2008Спорт
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Цифры сообщил Юрий Павленко
|Юрий Павленко
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.
Как сообщил журналистам министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, за первое место, занятое на Чемпионате мира, призовые выплаты увеличены с 5 до 10 тыс. дол., за второе место с 3,5 до 7 тыс. дол., за 3-е с 2,5 до 5 тыс. дол.
За 1-е место на Чемпионате Европы с 2,5 до 5 тыс. дол., 2-е – с 2 до 4 тыс. дол., 3-е – 1,5 до 2,5 тыс. дол.
Ю.ПАВЛЕНКО уточнил, что выплаты будут осуществляться в гривнях по курсу 1 к 5.
Он также сообщил, что награды призерам Олимпийских игр установлены в размере: 1-е место 500 тыс. грн., 2-е – 350 тыс. грн. и 3-е – 250 тыс. грн.
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