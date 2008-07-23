Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок, составленном американским журналом The Forbes. За последний год Шарапова заработала 26 миллионов долларов. Второе и третье место в рейтинге занимают американские теннисистки сестры Серена и Винус Уильямс, заработавшие соответственно 14 и 13 миллионов долларов.

На четвертой позиции - недавно завершившая карьеру бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен из Бельгии. Ее заработок составил 12,5 миллиона долларов. Места с пятого по седьмое занимают гольфистки: американка Мишель Уай, Анника Соренстам из Швеции и Лорена Очоа из Мексики, заработавшие соответственно 12, 11 и 10 миллионов долларов.

Далее в десятке самых богатых спортсменок автогонщица Даника Патрик из США (7 миллионов долларов), первая ракетка мира сербка Ана Иванович (6,5 миллиона долларов), американская гольфистка Паула Кример (6 миллионов долларов).

Таким образом, в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок доминируют теннисистки и гольфистки. Как отмечает издание, футболисткам и баскетболисткам еще очень далеко до заработков Дэвида Бекхэма и Леброна Джеймса.

Мария Шарапова регулярно занимает высокие места в рейтингах богатых знаменитостей. По итогам 2007 года журнал Forbes поместил ее на третью позицию в списке самых высокооплачиваемых молодых звезд спорта и шоу-бизнеса.

Лента.ру