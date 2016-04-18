Украинские болельщики вспоминают яркие моменты Евро-2012 и могут поехать на Евро-2016

В преддверии одного из главных футбольных событий года – турнира ЕВРО 2016 -football.ua при поддержке бренда Carlsberg предлагает вспомнить футбольное лето 2012 и показать всему миру самые яркие воспоминания чемпионата ЕВРО 2012.

Все просто: добавляй свои фото с Евро-2012 на сайт Eurofans.football.ua, делись воспоминаниями с друзьями в соцсетях и выигрывай подарки: 2 билета на матч Германия - Украина (12 июня) и официальные мячи Евро-2016.

Каждую неделю лучшую фотографию будет выбирать специальное жюри. Его автор и получит 2 билета на матч Евро 2016. А случайным методом выберут счастливчиков, которые получат официальные мячи турнира.

Евро-2016 пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции. Сборная Украина, которая впервые вышла на еврочемпионат, сыграет в группе С против Германии, Польши и Северной Ирландии.

Проект проводиться на всій території України за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція з 1 квітня по 1 травня 2016 року. Деталі на сайті http://eurofans.football.ua/. Організатор проекту ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг»