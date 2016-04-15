Как "Шахтер" разгромил "Брагу" и прошел в полуфинал Лиги Европы (фоторепортаж)

Первый гол в матче был забит в ворота "Браги" уже на 25 минуте – капитан "горняков" Дарио Срна, который к тому же в этот вечер стал рекордсменом клуба по количеству проведенных игр, открыл счет с пенальти.

Ну а антигероем матча стал защитник "Браги" Рикардо Феррейра, принесший аж два автогола в ворота своей команды – на 43 и 74 минутах.

Еще один гол в матче на счету полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко, забившего гол в ворота португальцев на 50-й минуте.

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Отметим, первый четвертьфинальный матч между двумя клубами "Шахтер" также выиграл - со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей украинский клуб переиграл португальский со счетом 6:1.

Уже сегодня, 15 апреля, в 13:30 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка полуфинала Лиги Европы. Среди возможных соперников донецкого клуба – испанские "Вильярреал" и "Севилья", а также английский "Ливерпуль".