Приближается футбольный турнир среди дворовых команд

25-27 июля в Шостке Сумской области состоится традиционный футбольный турнир среди дворовых команд “Дети против терроризма“.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил основатель детской спортивной общественной организации “Шкид” Александр КРИВУЛЯ.

По его словам, организатором турнира выступает детская спортивная общественная организация “Шкид”, которая была создана в 2005 году.

А.КРИВУЛЯ сообщил, что участие в турнире примут 57 дворовых команд и 420 детей из пионерских лагерей. Главной целью, отметил он, является привлечение детей-сирот, инвалидов и беспризорных детей к активной жизни. По словам А.КРИВУЛИ, подобные турниры “Шкид” проводит постоянно, при этом это не только футбол, но и бокс, борьба и художественная гимнастика.

В свою очередь, депутат городского совета Шостки Юрий ФАДЕЕВ отметил, что организация “Шкид” на сегодняшний день объединила трудных подростков, детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и инвалидов. “Главная цель - привлечь детей к бесплатным занятиям спортом, полезному делу во внеурочное время, что препятствует их привлечению к совершению преступлений, наркомании”, - сказал он.

Ю.ФАДЕЕЕВ заверил, что организация «Шкид» действует исключительно на общественных началах и не имеет никакого отношения ни к одной из политических сил.

Как сообщила украинская певица КАМАЛИЯ, которая поддерживает организацию «Шкид», дети из маленьких провинциальных городков нуждаются не столько в финансовой помощи, сколько моральной и духовной. По ее словам, именно откровенное и доброжелательное отношение к детям позволит избежать их привлечения к совершению преступных действий. КАМАЛИЯ выразила надежду, что впоследствии как можно больше известных людей в Украине приобщатся к поддержке детских организаций в Украине и будут содействовать распространению благотворительности.