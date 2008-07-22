Завершились сегодняшние матчи в Лиге Чемпионов УЕФА
22:29, 22 июля 2008Спорт
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Команды выходят во 2-й раунд
Завершились сегодняшние матчи (ответные) первого отборочного раунда Лиги чемпионов
Работнички (Скопье, Македония) - Интер (Баку, Азербайджан) 1:1. (Первый матч 0:0)
Вентспилс (Латвия) - Ланелли (Уэльс) 4:0 (0:1)
Каунас (Литва) - Санта-Колома (Андорра) 3:1 (4:1)
Шериф (Тирасполь) - Актобе (Актюбинск, Казахстан) 4:0 (0:1)
Рунавик (Фареры) - Динамо (Тбилиси) - 1:0 (0:3)
Команды, вышедшие во второй раунд, выделены. Игры второго раунда состоятся 29 июля.
Завтра свои ответные матчи сыграют еще 8 пар команд.
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