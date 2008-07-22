Дерюгина обжаловала свою дисквалификацию в швейцарском суде
18:29, 22 июля 2008Спорт
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Слушания должны состояться 28 июля
Главный тренер украинской сборной по гимнастике Ирина ДЕРЮГИНА обжаловала свою дисквалификацию в арбитражном спортивном суде Лозанны (Швейцария).
Как передает “Champion.com.ua”, об этом сообщает сайт Международной федерации гимнастики.
Слушания должны состояться 28 июля.
В случае, если И.ДЕРЮГИНА не добьется обжалования, она не сможет присутствовать на Олимпиаде в Пекине как тренер.
Как сообщал УНИАН, в апреле И.ДЕРЮГИНУ дисквалифицировали на 8 лет за нарушение устава Международной федерации гимнастики. В июле срок дисквалификации был сокращен до 4 лет.
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