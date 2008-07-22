Шевченко и дальше будет греть скамью запасных в "Челси"

Ни о каком переходе Андрея Шевченко в "Милан" уже не идет речи. Как сообщил исполнительный директор "Челси" Питер Кенен, украинский форвард продлил свой контракт с лондонским клубом.

"Могу вас заверить, что Андрей не перейдет а "Милан", а будет играть в "Челси" и дальше. Он уже подписал новый контракт с нашей командой", - заявил Кенен.

Эту информацию подтвердили и в "Милане". Виторио Ментана заявил, что вместо Шевченко клуб приобретет нападающего "Барселоны" Тьерри Анри, сообщает Чемпионсо ссылкой на 24.ua.

Напомним, недавно вице-президент "Милана" Адриано Галлиани заявлял, что летом в лагерь "россонери" перейдут сразу две звезды мирового уровня. Речь шла об Андрее Шевченко и Роналдиньо.