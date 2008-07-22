УЕФА оштрафовал команду Тимощука

УЕФА оштрафовал питерский "Зенит" за поведение болельщиков в матчах кубка УЕФА с "Баварией" и "Глазго Рейнджерс", - сообщает сайт клуба.

За матч с "Баварией" "Зенит" оштрафован на 20 тысяч швейцарских франков. Основанием для штрафа стало несоответствующее поведение болельщиков, поломка кресел, использование пиротехники и бросание предметов на поле. За финальный матч кубка УЕФА, когда "Зенит" в Манчестере обыграл "Глазго Рейнджерс", чемпионы России оштрафованы на 25 тысяч франков за выход болельщиков на поле во время игры и после финального свистка. Всего же "Зенит" уже 18 раз наказывался на поведение болельщиков.

Эхо Москвы