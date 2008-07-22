Шева с командой отправился в азиатское турне

Андрей Шевченко со своим "Челси" отправился в азиатское турне по Китаю и Малайзии.

Готовиться к новому сезону подопечные Фелипе Сколлари будут играя с местными командами, передает ICTV.

Больше всего вопросов к бразильцу относительно будущего двух лидеров лондонцев Лемпарда и Дрогба. Франк тренируется с командой, хотя о его возможном отъезде из "Челси" слухов все больше. Тем временем Дидье восстанавливается после травмы и в Китай с командой не поехал.

Зато в составе команды Сколлари наш Андрей Шевченко. Скорее всего ему придется есть нелегкий хлеб вечного запасного в команде.

Между тем Петер Чех без риска оказаться в ситуации Шевы не покинет "Стэмфорд Бридж" в следующие 5 лет. Чешский голкипер "синих" заключил с командой новый контракт о сотрудничестве. 26-летний кипер выразил свою признательность и несказанную радость в связи с продолжением работы в лондонском клубе.