Ющенко назначил награды за победы на Олимпийских играх

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выдал указы с целью создания дополнительных условий для подготовки украинских спортсменов. Об этом сообщил министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО во время торжественного приема в Посольстве Китайской Народной Республики в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

В частности, Указом «Об увеличении размера и количества стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов и тренеров» со следующего года внедряется 25 пожизненных государственных стипендий для выдающихся деятелей физической культуры и спорта, которые достигли семидесятилетнего возраста.

Также В.ЮЩЕНКО увеличил в полтора раза размер государственных стипендий чемпионам и призерам Олимпийских, Параолимпийских и Дефлимпийских игр.

Согласно Указу главы государства, количество стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта увеличено со 140 до 200.

Увеличены и размеры стипендий, а также внедрен дифференцированный подход, который зависит от результатов спортсмена. Если раньше размер стипендий составлял 9 тысяч за первое и второе места на Олимпийских играх и первое на чемпионате мира, то сейчас олимпийское золото будет отмечено стипендией в 15 тысяч гривен. За олимпийское серебро или первое место на чемпионате мира спортсмен и тренер будут получать по 12 тысяч гривен ежемесячно; олимпийская бронза – 10 тысяч гривен. Второе место на чемпионате мира – 9 тысяч, третье место мирового первенства – 7 тысяч.

Чемпионы и призеры чемпионата Европы будут получать следующие стипендии: первое место – 5 тысяч гривен, второе место – 3 тысячи гривен, третье место – 2 тысячи гривен.

Также В.ЮЩЕНКО выдал Указ «О приоритетах развития физической культуры и спорта в Украине», в котором отмечается необходимость внедрения комплексных подходов как в массовом спорте, так и спорте высших достижений. В частности, Президент Украины призывает правительство разработать стратегию формирования современной системы олимпийской подготовки в Украине на период до 2020 года.

Глава государства обращает внимание на то, что система олимпийской подготовки должна брать начало в массовом спорте, в занятиях физической культурой в учебных заведениях. Украинский спорт нуждается в эффективной системе отбора одаренных детей, которые формировали бы олимпийский резерв. Система детско-юношеских спортивных школ должна осуществлять поиск и подготовку талантливых спортсменов, а государство обеспечит их эффективное функционирование. При этом должны быть определены приоритетные для развития в стране виды спорта. А сама спортивная отрасль должна получить основу основ - современную инфраструктуру со спортивным сооружениями, которые отвечали бы требованиям международных соревнований. С этой целью Президент Украины поручил правительству разработать общегосударственную целевую социальную программу «Спортивные сооружения Украины» на 2010-2015 годы.

С целью выделения необходимых для строительства и содержания спортивных сооружений ассигнований Президент дал поручение Кабинету Министров Украины усовершенствовать механизм расчета расходов при определении объемов межбюджетных трансфертов на физическую культуру и спорт.

В.ЮЩЕНКО обязал Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации обеспечить создание в населенных пунктах велосипедных дорожек, мест для активного отдыха населения, а также адаптацию к потребностям инвалидов спортивных сооружений и объектов. Также в каждом районном центре на протяжении 2009-2011 года должен быть создан физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.