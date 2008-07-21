Полузащитник "Челси" ушел в ПСЖ, а вратарь получил еще 5 лет

Полузащитник лондонского "Челси" Клод Макелеле перешел во французский клуб "ПСЖ". Как сообщает официальный сайт "ПСЖ", 35-летний футболист будет представлен журналистам на пресс-конференции. Подробности контракта не разглашаются. Клод Макелеле становился чемпионом Франции в 1995 г., Испании - в 2001, 2003 гг. и Англии - в 2005, 2006 гг. В 2002-м футболист в составе "Реала" выиграл Лигу Чемпионов.

Полузащитник стал вторым приобретением "ПСЖ" в это межсезонье. Ранее клуб, в прошлом чемпионате едва не вылетевший во второй дивизион, подписал контракт с футболистом "Ромы" Людовиком Жюли.

А вот голкипер лондонского "Челси" (и сборной Чехии) Петр Чех продлил контракт с клубом до 30 июня 2013 года. 26-летний футболист выразил надежду, что предстоящий сезон-2008/09, который "Челси" проведет под руководством Луиса Фелипе Сколари, станет одним из самых успешных в истории клуба.

Сезон-2007/08 был для Чеха неудачным. Голкипер слабо провел несколько важных матчей английской премьер-лиги. Кроме того, из-за ошибок вратаря сборная Чехии уступила Турции (2:3) в решающей встрече группового турнира Евро-2008.

Лента.ру