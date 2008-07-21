Как Львов забивал Шахтеру (видео)

Прекрасный дебют в Высшей футбольной лиге продемонстрировал новобранец нынешнего сезона ФК Львов. Львовяне проявили характер и одержали волевую победу над донецким «Шахтером» - 2:0. Счет в матче стал сенсацией первого тура возобновившегося Чемпионата Украины, а второй гол в исполнении Федорчука вполне может стать претендентом на звание лучшего в сезоне.

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