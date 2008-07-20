ФК Львов выиграл у Шахтера
Напряжение с первых до последних минут
Завершился последний матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу
ФК Львов - Шахтёр 2:0 (Панас 22, Федорчук 89).
Прекрасный дебют в высшей лиге ФК Львов продержал в напряжении болельщиков всю игру. За счет командной дисциплины и хладнокровия новичок выдержал возраставшее с каждой минутой атлетическое давление чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка. А сам очень качественно использовал две из трёх-четырех возможностей вообще приблизиться к воротам соперника.
|Полузащитник ФК ”Львов” Вадим Панас забивает гол на 22-й минуте
Напомним результаты остальных матчей тура:
Черноморец - Арсенал 0:1 (Олейник 78)
Заря - Металлист 1:1 (Валяев 82 - Коллинз 86)
Металлург Д - Карпаты 1:0 (Чечер 90)
Динамо - Ильичевец 2:0 (Михалик 1, Милевский 66)
Кривбасс - Металлург З 1:0 (Бартулович 69)
ФК Харьков - Ворскла (0:1 - Янузи 72)
Таврия - Днепр (0:0).