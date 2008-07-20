ФК Львов выиграл у Шахтера

Завершился последний матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу

ФК Львов - Шахтёр 2:0 (Панас 22, Федорчук 89).

Прекрасный дебют в высшей лиге ФК Львов продержал в напряжении болельщиков всю игру. За счет командной дисциплины и хладнокровия новичок выдержал возраставшее с каждой минутой атлетическое давление чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка. А сам очень качественно использовал две из трёх-четырех возможностей вообще приблизиться к воротам соперника.

Напомним результаты остальных матчей тура:

Черноморец - Арсенал 0:1 (Олейник 78)

Заря - Металлист 1:1 (Валяев 82 - Коллинз 86)

Металлург Д - Карпаты 1:0 (Чечер 90)

Динамо - Ильичевец 2:0 (Михалик 1, Милевский 66)

Кривбасс - Металлург З 1:0 (Бартулович 69)

ФК Харьков - Ворскла (0:1 - Янузи 72)

Таврия - Днепр (0:0).