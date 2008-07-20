Американский промоутер назвал победу Поветкина позором бокса

Известный американский промоутер Лу Дибелла, возглавляющий компанию DiBella Entertainment, назвал победу российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина над Таурусом Сайксом позором бокса. По словам Дибеллы, бой, состоявшийся 19 июля в подмосковном Чехове, выглядел договорным, хотя и не был таким, сообщает интернет-издание boxingscene.com.

Дибелла считает, что американец Сайкс, оказавшийся в нокауте в начале четвертого раунда, не хотел драться, а приехал в Россию, чтобы получить свои деньги. По неофициальным данным, гонорар Сайкса составил 35-45 тысяч долларов. "После такого позора Поветкину надо запретить проводить чемпионский бой", - отметил промоутер.

Дибелла рассказал, что он предлагал представляющей интересы Поветкина промоутерской компании Sauerland Event взять в соперники россиянину пуэрториканца Исраэля Гарсию - клиента DiBella Entertainment. По словам американского промоутера, он хотел, чтобы гонорар Гарсии составил 75 тысяч долларов, но Sauerland Event отказалась платить больше 50 тысяч.

Во время боя Поветкин - Сайкс американец впервые оказался на настиле ринга во втором раунде, а затем еще дважды падал в третьем. Причем рефери поединка Александр Калинкин не зафиксировал нокдауна ни в одном из этих случаев. По окончании третьего раунда Сайкс сказал своим секундантам, что он не мог продолжать бой, но вышел на четвертый раунд и через 48 секунд был нокаутирован. В своем комментарии после боя Сайкс сказал, что повредил руку в первом раунде и после этого уже не бился, а "выживал".

Одержав победу над Сайксом, Александр Поветкин, как считают его менеджеры, подтвердил свой статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF (Международная федерация бокса), принадлежащего Владимиру Кличко.