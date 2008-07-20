Новые игроки ФК "Львов" (фото)

Ващук будет играть под номером 27

Главный тренер ФК «Львов» Степан Юрчишин и президент ФК "Львов" Юрий Киндзерский вручили именные футболки пяти новым игрокам. Футболка с номером 22 досталась Кицуте № 11 – Мостовому, №25 – Жданову, № 28 - Котенко. Наибольший ажиотаж во Львове вызывала заявка в составе ФК "Львов" Владислава Ващука: экс-капитан киевского "Динамо" будет играть в футболке с номером 27. На стадионе "Украина" также состоялось освящение команды. Фото УНИАН

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