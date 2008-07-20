Михаил Фоменко о проигрыше Таврии в Кубке Интертото

"Очень важно было сегодня забить гол. Видимо, мы приложили для этого недостаточно много усилий, - сказал главный тренер симферопольской Таврии Михаил Фоменко в послематчевом интервью. - В ответном матче попытаемся подкорректировать игру команды в атаке... Ренн сыграл в свою игру, нисколько нас не удивил. У нас есть ответный матч и мы не теряем надежды пройти в Кубок УЕФА".

"Соперник показал очень хороший уровень игры, и надо признать, что в концовке нам немного повезло. Шансы остаются 50 на 50. Хотя, наверное, чуть больше в нашу пользу...Это был наш первый официальный матч после длительного перерыва. Заметно, что игрокам банально не хватает физических кондиций. Нужно привести в первую очередь именно этот аспект игры к ответному матчу. Счет 1:0 не дает нам никаких гарантий", - заметил со своей стороны главный тренер Ренна Ги Лякомб.

В матче третьего раунда Кубка Интертото, проходившем во Франции, Таврия и Ренн не смогли открыть счет в основное время. Первый тайм начался с натиска украинцев, Таврия завладела инициативой, однако игроки Ренна смогли перевести игру на половину поля гостей. Второй тайм логично продолжил первый. Ренн атаковал скорее по статусу, а Таврия оборонялась, в обороне не отсиживалась, но и до реальных моментов у ворот так и не дошла. Итог решил розыгрыш углового в компенсированное время.

Ответная встреча - в Украине, 26 июля.

По материалам Футбол.ua