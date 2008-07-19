Сыграны матчи в Кубке Интертото

Таврии придется отыгрываться дома

Сыграны матчи третьего раунда Кубка Интертото. Грасcхопперс - Черноморец (Бургас) 3:0 Нефтчи - Васлуй 2:1 Штурм - Гонвед 0:0 Ренн - Таврия 1:0 Бней-Сахнин - Депортиво 1:2 Оденсе - Астон Вилла 2:2 Эльфсборг - Рига 1:0 Сатурн - Штутгарт 1:0 Бреда - Русенборг 1:0 Завтра состоятся матчи Сивасспор - Брага и Паниониос - Наполи. Ответные матчи пройдут 26-27 июля. Напомним, что победители по итогам двух матчей смогут присоединиться к участникам Кубка УЕФА.

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