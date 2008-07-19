Сыграны матчи в Кубке Интертото

22:21, 19 июля 2008
Спорт
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Таврии придется отыгрываться дома

Сыграны матчи третьего раунда Кубка Интертото.

Грасcхопперс - Черноморец (Бургас) 3:0

Нефтчи - Васлуй 2:1

Штурм - Гонвед 0:0

Ренн - Таврия 1:0

Бней-Сахнин - Депортиво 1:2

Оденсе - Астон Вилла 2:2

Эльфсборг - Рига 1:0

Сатурн - Штутгарт 1:0

Бреда - Русенборг 1:0

Завтра состоятся матчи Сивасспор - Брага и Паниониос - Наполи.

Ответные матчи пройдут 26-27 июля.

Напомним, что победители по итогам двух матчей смогут присоединиться к участникам Кубка УЕФА.

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