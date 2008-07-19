Сыграны матчи в Кубке Интертото
22:21, 19 июля 2008Спорт
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Таврии придется отыгрываться дома
Сыграны матчи третьего раунда Кубка Интертото.
Грасcхопперс - Черноморец (Бургас) 3:0
Нефтчи - Васлуй 2:1
Штурм - Гонвед 0:0
Ренн - Таврия 1:0
Бней-Сахнин - Депортиво 1:2
Оденсе - Астон Вилла 2:2
Эльфсборг - Рига 1:0
Сатурн - Штутгарт 1:0
Бреда - Русенборг 1:0
Завтра состоятся матчи Сивасспор - Брага и Паниониос - Наполи.
Ответные матчи пройдут 26-27 июля.
Напомним, что победители по итогам двух матчей смогут присоединиться к участникам Кубка УЕФА.
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