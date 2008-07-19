Результаты 1 тура чемпионата Украины по футболу

"Самый быстрый гол" уже определился?

Завершились сегодняшние матчи 1 тура чемпионата Украины по футболу. Металлург Д - Карпаты 1:0 (Чечер 90) Динамо - Ильичевец 2:0 (Михалик 1, Милевский 66) Кривбасс - Металлург З 1:0 (Бартулович 69) Напомним, что вчера сыгран матч ФК Харьков - Ворскла (0:1 - Янузи 72), а 16-го - Таврия - Днепр (0:0) Завтра состоятся матчи Черноморец - Арсенал, Заря - Металлист, ФК Львов - Шахтер

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