Результаты 1 тура чемпионата Украины по футболу
20:43, 19 июля 2008Спорт
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"Самый быстрый гол" уже определился?
Завершились сегодняшние матчи 1 тура чемпионата Украины по футболу.
Металлург Д - Карпаты 1:0 (Чечер 90)
Динамо - Ильичевец 2:0 (Михалик 1, Милевский 66)
Кривбасс - Металлург З 1:0 (Бартулович 69)
Напомним, что вчера сыгран матч ФК Харьков - Ворскла (0:1 - Янузи 72), а 16-го - Таврия - Днепр (0:0)
Завтра состоятся матчи Черноморец - Арсенал, Заря - Металлист, ФК Львов - Шахтер
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