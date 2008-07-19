Результаты 1 тура чемпионата Украины по футболу

20:43, 19 июля 2008
Спорт
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"Самый быстрый гол" уже определился?

Завершились сегодняшние матчи 1 тура чемпионата Украины по футболу.

Металлург Д - Карпаты 1:0 (Чечер 90)

Динамо - Ильичевец 2:0 (Михалик 1, Милевский 66)

Кривбасс - Металлург З 1:0 (Бартулович 69)

Напомним, что вчера сыгран матч ФК Харьков - Ворскла (0:1 - Янузи 72), а 16-го - Таврия - Днепр (0:0)

Завтра состоятся матчи Черноморец - Арсенал, Заря - Металлист, ФК Львов - Шахтер

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