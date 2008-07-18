Самая старшая участница Олимпийских Игр намерена ехать в восьмой раз

Ямайская бегунья Мерлин Отти 19 и 22 июля в Мариборе (Словения) постарается выполнить олимпийский квалификационный норматив в забеге на 100 метров. Соревнования пройдут в рамках чемпионата Словении, гражданство которой Отти получила в 2002 году. Если 48-летней спортсменке удастся показать результат быстрее 11,4 секунды, она в восьмой раз подряд сможет участвовать в Олимпийских играх, сообщает Reuters.

Отти дебютировала на Олимпиадах в 1980 году, когда Игры проводились в Москве. За свою многолетнюю карьеру она смогла выиграть восемь олимпийских медалей. В 2002 году Отти приняла гражданство Словении, за которую выступала на Играх-2004 в Афинах.

По мнению тренера спортсменки, при благоприятных погодных условиях она сможет показать нужное время. Он рассказал, что уже много лет Отти страдает от аллергии, которая обычно начинается в апреле или мае и заканчивается во второй половине июля.

Мерлин Отти в 2000 году стала самым возрастным призером в истории олимпийских легкоатлетических турниров, в возрасте 42 лет выиграв серебряную медаль в эстафете 4х100 метров. Также в ее активе 14 медалей на чемпионатах мира, в том числе две золотых.

Лента.ру