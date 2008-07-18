Ахметов обиделся на Суркиса и обещает демарш

Футбольный клуб «Шахтер» настаивает на том, чтобы в Совете стратегического развития профессионального футбола Федерации футбола Украины интересы донецкого клуба представлял Анатолий ПОПОВ.

Как говорится в переданном агентству заявлении пресс-службы ФК "Шахтер", «16 июля в Киеве проходило заседание исполкома Федерации футбола Украины, в ходе которого был сформирован Совет стратегического развития профессионального футбола ФФУ».

В состав Совета от ФК «Шахтер» клуб рекомендовал ввести А.ПОПОВА - заместителя гендиректора клуба, в обязанности которого входит представление интересов в футбольных объединениях всех уровней.

Однако, говорится в заявлении, кандидатура А.ПОПОВА вызвала негативную реакцию со стороны президента ФФУ Григория СУРКИСА.

ФК «Шахтер» указывает, что «в нашем клубе работают только люди высокого уровня профессионализма и моральных качеств», а также акцентирует, что только «клуб решает, кто вправе представлять его интересы в рабочих органах ФФУ и других футбольных объединений». «Руководство Федерации могло бы и прислушаться к мнению чемпионов, обладателей Кубка и Суперкубка Украины, и отнестись к нему с должным уважением», считают в "Шахтере".

«Донецкий клуб обращает внимание общественности на тот факт, что начало нового сезона ознаменовалось подобного рода инцидентом, который явно не служит оздоровлению ситуации в отечественном футболе. ФК «Шахтер» настаивает на том, чтобы в Совете стратегического развития профессионального футбола ФФУ наши интересы представлял именно А.ПОПОВ. В противном случае клуб отзывает своего представителя из названной структуры», говорится в заявлении.