"Челси" назвал окончательную цену Лемпарда
20:14, 17 июля 2008Спорт
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Абрамович ставит свои условия
|Френк Лемпард. Фото Flickr
Раньше руководство "Челси" отклонило предложения итальянского клуба в размере восьми и десяти миллионов фунтов. Лемпард может остаться в "Челси", если подпишет контракт на четыре года, согласно которому он будет получать 140 тысяч фунтов в неделю.
Бывший тренер "Челси" и нынешний наставник "Интера" Жозе Моуринью заявил, что хорошо знает Лемпарда, и хотел бы, чтобы тот перешел в итальянскую команду. Но окончательное решение остается за англичанином. Трансферный рынок закрывается 31 августа, и Лемпард должен принять решение о своем переходе до этого срока.
В настоящее время с переходом в новый клуб не определился и нападающий "Челси" Дидье Дрогба.
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