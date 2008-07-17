"Челси" назвал окончательную цену Лемпарда

Владелец "Челси" Роман Абрамович принял решение о том, что 30-летний полузащитник лондонского клуба Фрэнк Лемпард может перейти в "Интер" в том случае, если сумма компенсации составит 20 миллионов фунтов стерлингов (около 32 миллионов евро), пишет Daily Star.

Раньше руководство "Челси" отклонило предложения итальянского клуба в размере восьми и десяти миллионов фунтов. Лемпард может остаться в "Челси", если подпишет контракт на четыре года, согласно которому он будет получать 140 тысяч фунтов в неделю.

Бывший тренер "Челси" и нынешний наставник "Интера" Жозе Моуринью заявил, что хорошо знает Лемпарда, и хотел бы, чтобы тот перешел в итальянскую команду. Но окончательное решение остается за англичанином. Трансферный рынок закрывается 31 августа, и Лемпард должен принять решение о своем переходе до этого срока.

В настоящее время с переходом в новый клуб не определился и нападающий "Челси" Дидье Дрогба.

Лента.ру